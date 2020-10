EU-Maut-Richtlinie: Andreas Scheuer will EU-Lkw-Maut schon für leichte Lastwagen

Bislang galt die Maut erst ab 7,5 Tonnen. In besonders verkehrsbelasteten Gebieten könne die Maut um 50 Prozent höher ausfallen, wenn die betroffenen Länder sich einverstanden erklären. Dies könnte beispielsweise den Brennerpass betreffen. In diesem Fall müssten Italien und Österreich zustimmen. Kernelement des Vorschlags ist die seit langem geplante Ausrichtung der Lkw-Maut am CO2-Ausstoß.