Fachkräfte-Zuwanderung „Es gibt Fälle, da geht über Monate niemand ans Telefon“

WirtschaftsWoche: Frau Offer, die künftige Ampelkoalition will „ein Punktesystem als zweite Säule zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften“ einführen, so steht es in ihrem Sondierungspapier. Ein solches System für Einwanderer, wie es in Kanada und Australien existiert: Ist das die Lösung, um den deutschen Fachkräftebedarf durch Zuwanderung zu decken?

Bettina Offer: Man könnte aus dem deutschen Einwanderungsrecht ohne allzu großen Aufwand bereits jetzt ein Punktesystem formen. Das klingt erst einmal gut, als fände man so die perfekte Formel für die qualifizierte Einwanderung. Was wir uns von Kanada abschauen sollten, sind allerdings andere Dinge.