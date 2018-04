Fahrverbote: Möglicher Milliarden-Fonds für Diesel-Nachrüstungen – Greenpeace kritisiert Begrenzung auf einzelne Regionen

In vielen Städten ist die Luft stärker als von der EU erlaubt mit Stickoxiden belastet, die in verkehrsreichen Gebieten meist aus Dieselabgasen stammen. Die Politik will Fahrverbote für Diesel vermeiden. Im Fokus der Debatte stehen Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel-Fahrzeuge, also Umbauten direkt an Motor und Abgasanlage.