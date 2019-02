Faktencheck Wie seriös ist die Deutsche Umwelthilfe?

Spenden und Sponsoring-Beiträge von Unternehmen: 23 Prozent

13 Prozent der Gesamteinnahmen sind Spenden von Unternehmen, 10 Prozent sind Sponsorings. Seit dem Ausstieg von Telekom und Krombacher hat die DUH keinen einzelnen Unterstützer mehr, auf den mehr als ein Prozent der Einnahmen (entspricht ca. 80.000 Euro) entfällt. Toyota hat seit 1998 mit ca. 50.000 Euro jährlich Projekte der DUH unterstützt. 2018 zahlte Toyota 30.000 Euro, was weniger als 0,5 Prozent der Einnahmen entsprach. Die DUH ist damit kein „von einem ausländischen Autohersteller finanzierter Verein“, der in dessen Auftrag sie die deutsche Autoindustrie schädigt. Zudem zeigte sich die DUH recht unabhängig von Toyota. Die DUH beschuldigte Toyota in der Zeit des Sponsorings mehrfach öffentlich des Abgasbetrugs und brachte den Hersteller und seine Händler 47 Mal vor Gericht. Der Anteil von Unternehmensspenden an der Finanzierung ist insgesamt rückläufig.