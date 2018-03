Finanzministerium: Baukindergeld könnte den Bund innerhalb von zehn Jahren 22 Milliarden Euro kosten

BerlinDas geplante Baukindergeld für Familien könnte den Bundeshaushalt nach Berechnungen des Finanzministeriums mit Dutzenden Milliarden Euro belasten. So heißt es in einer Reuters am Montag vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag, dass das direkte Fördervolumen anfangs 400 Millionen Euro im Jahr betrage.