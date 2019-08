Finanzministerium: Soli-Abbau soll mehr Steuerzahler entlasten als geplant

Berlin Vom geplanten Abbau des Solidaritätszuschlages sollen mehr Steuerzahler profitieren als bisher bekannt. Für rund 90 Prozent der Steuerzahler werde der Aufschlag auf die Einkommensteuer ab dem Jahr 2021 vollständig abgeschafft, heißt es in dem Reuters am Freitagabend vorliegenden Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz. Darüber hinaus würden weitere Steuerzahler dadurch entlastet, dass für sie durch eine sogenannte Milderungszone im Anschluss an die Soli-Freigrenze ein kontinuierlicher Anstieg der Gesamtsteuerbelastung sichergestellt werde. Insgesamt zahlten die Steuerzahler jährlich rund elf Milliarden Euro weniger.