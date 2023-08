Finanzministerium: Steuereinnahmen im Juli deutlich gestiegen

Der jetzt wegen der hohen Inflation schwache Konsum dämpfe dagegen die Einnahmen des Staates, so das Finanzministerium. In den ersten sieben Monaten 2023 lagen die Steuereinnahmen mit 469 Milliarden Euro nur ganz leicht über dem Vorjahresniveau. Experten rechnen im Gesamtjahr mit einem Plus von knapp drei Prozent auf 838 Milliarden Euro.