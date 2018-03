Flughafen BER: „Es hilft nur seriöse Arbeit, dieses verfluchte Terminal endlich fertig zu bauen“

Wie viele Fehler auch gemacht worden seien, der frühere Stadtplaner will nur begrenzt in der Vergangenheit herumstochern, sondern den Blick auf die Zukunft richten. Es sei aber ein „täglicher Kampf“, so ein Havarie-Projekt zu steuern, sagt der 61-Jährige und beklagt das regulatorische Umfeld, das den Umgang mit Großprojekten zunehmend schwieriger mache. Die Zahl der Baunormen beispielsweise habe sich in den letzten Jahren vervielfacht. Planungsverfahren seien hochkomplex, Änderungen später nur sehr schwierig durchzuführen. Deutschland, sagt er, sei eine sektorale Optimierungsgesellschaft geworden. In jedem Bereich nur das Beste.