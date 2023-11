Folgen des KTF-Urteils „Nach dem Karlsruher Urteil müssen wir Klimapolitik neu denken“

Der Kanzler sowie der Finanz- und der Wirtschaftsminister haben sich in einer ersten Stellungnahme am Mittwoch ziemlich bedeckt gehalten, was nun passieren soll. Was erwarten Sie?

Für die Ampel ist das ein sehr herber Rückschlag. Der Druck auf die Regierung war ohnehin schon hoch, nun kommt auf der Etatseite neuer dazu. Es könnte die Diskussion aufkommen, wieder eine Notlage festzustellen, um die Schuldenbremse auszusetzen – aber das wäre erneut mit hoher Unsicherheit verbunden. Es ist unwahrscheinlich, dass dauerhafte Transformationsaufgaben durch zusätzliche Verschuldung adressiert werden können. Das würde sicherlich wieder in Karlsruhe verhandelt.