Fraktionsvize Theurer „Die FDP ist in einer außerordentlich schwierigen Lage“

Herr Theurer, Ihr Parteichef Christian Lindner will morgen im Vorstand die Vertrauensfrage stellen. Hat er noch Ihr Vertrauen?

Die Abläufe in Thüringen haben die FDP bundesweit in eine außerordentlich schwierige Lage gebracht. Jetzt gilt es, die Kräfte zu bündeln, um den Schaden zu begrenzen. Eine kritische Analyse des Krisenmanagements wird sich anschließen müssen. An der Person des Bundesvorsitzenden kann man dies aber nicht festmachen. Deshalb hat er mein Vertrauen.