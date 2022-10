Freigabe von Cannabis: Kiffen gegen die Mafia? Was für ein Unsinn!

Zuständig für die Bekämpfung solcher Schwarzmärkte von Verbrauchsteuerprodukten ist der Zoll und nicht die Polizei. Wenn also demnächst im Görlitzer Park in Berlin, am Hauptbahnhof in Essen oder in einem entlegenen Schwarzwalddorf unversteuertes Cannabis verkauft wird, muss der Zoll ran. Der wiederum wurde in den letzten Jahrzehnten – wenn es um die Bekämpfung von Schmuggel, Geldwäsche und Verbrauchsteuerkriminalität geht – vollkommen kaputtgespart. Die Kontroll- und Fahndungsdienste im Zoll pfeifen förmlich auf dem letzten Loch. Ein neues verbrauchsteuerpflichtiges Cannabisprodukt trifft also auf einen hervorragend funktionierenden Schwarzmarkt und einen ohnehin am Boden liegenden Zoll.