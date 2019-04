Frühjahrsgutachten Institute senken Wachstumsprognose deutlich – „Aufschwung endet“

Der Beschäftigungsaufbau dürfte sich zwar fortsetzen, aber an Fahrt verlieren. Die Zahl der Erwerbstätigen soll bis 2020 auf 45,5 Millionen steigen, was rund 700.000 mehr wären als 2018. Gleichzeitig soll die Zahl der Arbeitslosen auf 2,1 Millionen sinken. Trotz der trüberen Konjunktur rechnen die Experten auch mit anhaltend kräftigen Staatsüberschüssen. Im laufenden Jahr sollen das Plus bei 41,8 und 2020 bei 35,6 Milliarden Euro liegen.

Mit der Zinswende im Euro-Raum rechnen die Forscher Ende kommenden Jahres. „Vor dem Hintergrund der wieder anziehenden Inflationsdynamik“ sei dann eine Erhöhung der Leitzinsen von derzeit null auf 0,25 Prozent zu erwarten, heißt es in ihrem Frühjahrsgutachten. Die Forscher gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Euro-Zone im Jahr 2020 auf 1,6 Prozent steigen wird von prognostizierten 1,4 Prozent im laufenden Jahr. Die Europäische Zentralbank strebt einen Wert von knapp zwei Prozent an, der als ideal für die Konjunktur gilt.