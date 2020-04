Fußball DFL-Taskforce: „Maximal ca. 300 Personen“ bei Geisterspielen

Die DFL kommentierte die Veröffentlichung des Papiers („Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball“) am Abend nicht. Am Nachmittag hatte der Verband angekündigt, dass die Taskforce, die von DFB-Chefmediziner Tim Meyer geleitet wird, bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag „ein detailliertes verbindliches Konzept mit strengen Hygienevorgaben, erforderlichen Testungen und permanentem Monitoring“ vorstellen werde.