Gas-Triage Lieber frieren als pleite

Das ist richtig. Eine dem Wohl des Landes verpflichtete Regierung kann es nicht zulassen, dass die vom Gas abhängige Industrie in Zwangspause und in vielen Fällen wohl auch in die Pleite geschickt wird. Es geht ja nicht darum, die Heizungen ganz abzustellen. Aber auch die Bürger sollten eine Rationierung mittragen, denn am Ende kann ihr Arbeitsplatz davon abhängen. Diese Einsicht muss Habeck jetzt nur noch gegen die Populisten in seiner Koalition durchkämpfen – Ende offen.



