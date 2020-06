Gesundheitsökonom Wasem Zusätzlich bis zu 15 Milliarden Euro aus Bundeshaushalt für Krankenkassen möglich

In Folge des in dieser Nacht verabschiedeten Konjunkturpakets können die Krankenkassen mit einer Verdopplung des staatlichen Zuschusses rechnen. Der Gesundheitsökonom und Regierungsberater Jürgen Wasem sagte der WirtschaftsWoche, damit der Beitragssatz nicht steige, seien zehn bis 15 Milliarden Euro im Jahr vom Bund notwendig. „Es bleibt ein Weg, der nach der Finanzkrise 2009 eingeschlagen wurde: der Steuerzuschuss“, sagte der Professor für Gesundheitsmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Dieser betrage seither 14,5 Milliarden Euro im Jahr. „Und ich erwarte, dass Gesundheitsminister Spahn zu weiteren zehn bis 15 Milliarden Euro pro Jahr bereit ist, wenn er das gegenüber dem Finanzminister durchsetzen kann.“