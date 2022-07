Gesundheitswesen: Regierung bringt Krankenkassenbeitrag in Rekordhöhe auf den Weg

Auch die Krankenkassen und der Gesundheitsfonds sollen Reserven in Höhe von 6,4 Milliarden Euro beisteuern. Die Steuerzahlenden geben über den Bund einen Zuschuss von zwei Milliarden Euro sowie ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro.



