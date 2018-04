Grüne zu Cyberattacken: „Die Bundesregierung ist zu einer Gefahr für die IT-Sicherheit geworden“

Das ist aus Sicht der Grünen auch höchste Zeit. Der jüngst bekannt gewordene IT-Angriff habe „die Verletzlichkeit von IT-Systemen und digitalen Infrastrukturen in einer zunehmend vernetzten Welt erneut schmerzlich vor Augen geführt“, schreibt die Fraktion in einem Antrag, der am 19. April in den Bundestag eingebracht werden soll.