Grünen: Göring-Eckardt und Hofreiter wollen Fraktions-Chefs bleiben

Im Rennen um die Spitze der Bundestags-Grünen haben die Amtsinhaber Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter ihre Fraktion um Vertrauen für die Wahl am 24. September gebeten. Die Grünen seien „gefühlte Oppositionsführer und bestens aufgestellt, mehr Verantwortung zu übernehmen“, schrieb Göring-Eckardt am Freitag an die Abgeordneten.