Grüner Wunsch und graue Wirklichkeit So könnte die Energiewende schneller gelingen

Was in Katastrophenfällen und Krisen möglich ist, wirft weitere Fragen auf. Könnte die Dringlichkeit der Klimakrise nicht die rechtliche Basis sein für eine beschleunigte Durchsetzung von klimarelevanten Projekten?



Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, will es so. In seinem 100-Tage-Programm sollen schnellere Verfahren und kürzere Bauzeiten den Kern für eine Reihe von Gesetzen bilden, die er als Ministerpräsident in Form von „Entfesselungspaketen“ bereits in NRW umgesetzt hat. „Wir müssen schneller werden“, mahnt Laschet und beklagt bei der Energiewende das „Tempo einer Weinbergschnecke“.