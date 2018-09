Hambacher Forst Polizei geht gegen Braunkohlegegner vor

Aufgrund der von den Aufsichtsbehörden festgestellten Brandschutzmängel würden Baumhäuser geräumt und entfernt, sagte ein Sprecher der Polizei Aachen am Donnerstag. Entsprechende Aufforderungen seien an die Bewohner der Baumhäuser ergangen, berichteten Augenzeugen. Beim Verwaltungsgericht Köln ist am Donnerstag zunächst kein Antrag der Baumbesetzer eingegangen, die Räumung im Hambacher Forst noch juristisch zu stoppen. „Bis jetzt liegt kein Antrag gegen die Räumung vor“, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts in Köln auf Anfrage. Der Einsatz im Braunkohlerevier gilt bei der Polizei als einer der größten in der jüngeren nordrhein-westfälischen Geschichte. Von den Umweltaktivisten errichtete Barrikaden würden bereits geräumt, um an die Baumhäuser zu gelangen. Die Polizei sei mit massiven Einsatzkräften sowie Räumpanzern und Wasserwerfern vor Ort.

Am Montag war ein Treffen zwischen Umweltverbänden und dem Energiekonzern RWE ohne eine Einigung verlaufen. RWE will den Wald ab Mitte Oktober roden, um die Stromerzeugung in den benachbarten Braunkohlekraftwerken weiterzubetreiben. Der Wald ist zum Symbol der Auseinandersetzung um die weitere Kohleverstromung geworden, die Umweltschützer wegen des hohen Ausstoßes an klimaschädlichen Kohlendioxid seit Jahren bekämpfen. Greenpeace, Deutscher Naturschutz Ring (DNR) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatten von RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz gefordert, die Rodungen auszusetzen, bis die derzeit in Berlin tagende Kohlekommission ihre Arbeit abgeschlossen hat. Sie soll einen verbindlichen Zeitplan für das Ende der Kohleverstromung festlegen.