Handelsblatt-Tagung: Warum der Koalitionsvertrag die betriebliche Vorsorge ausspart

Das Thema ist durchaus aktuell in den Regierungsparteien: Zwar ist es in letzter Sekunde aus dem neuen Koalitionsvertrag herausgestrichen worden. Als Grund gab Kapschack „Geld“ an. Den Krankenkassen würden bei einem Wegfall der doppelten Beiträge pro Jahr 2,3 Milliarden Euro fehlen. Doch sowohl Kapschack als auch Weiß von der CDU/CSU kündigten an, dass die Politiker das Problem angingen.