Hartz-IV-Debatte: Berlins Bürgermeister Müller will Hartz IV abschaffen

Berlins Bürgermeister möchte aber niemanden zur Arbeit zwingen. So soll jeder, der keine gemeinschaftliche Arbeit leisten wolle, die Möglichkeit haben, weiter Hartz IV zu beziehen. Auch die Änderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung müssten berücksichtig werden, so Müller. Deshalb seien neue Reformen nötig.