Impfquoten Nur fünf Bundesländer melden Impfungen komplett digital

Auch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) kann auf Anfrage der WirtschaftsWoche nicht die Gesamtzahl der Impfstellen nennen. „Die Anzahl der im Einsatz befindlichen Impfteams kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Auch kann es sein, dass nicht täglich alle Impfzentren in Betrieb sind. Deshalb sind bundesweite Listen aus unserer Sicht nur eingeschränkt aussagekräftig“, teilt eine Sprecherin des Ministeriums mit. Die Regierung arbeite derzeit an der Ergänzung ihres „Impfplans“.



Dass die Mehrheit der Länder nicht das „Digitale Impfquotenmonitoring“ nutzt, erklärt das BMG mit deren individuellen Wünschen: Einige Bundesländer würden „die Einbindung in ländereigene Systeme“ wollen, „welche beispielsweise auch ein ländereigenes Terminmanagement umfassen. Daher hat das RKI zusätzlich Schnittstellen zur Datenübermittlung bereitgestellt.“ Die Datenübermittlung via DIM sei damit „sowohl per direkter Eingabe in einer Web-Anwendung als auch aus ländereigenen Systemen via Schnittstelle möglich. Den Ländern ist freigestellt, welche dieser Übermittlungsmethoden sie nutzen.“