Interview zu AfD-nahen Betriebsräten: „Die völkische Rechte will die Volks- und Betriebsgemeinschaft“

Zum Beispiel?

Eine ist das berechtigte Empfinden, in einer Gesellschaft, in der angeblich alles immer besser wird, nicht genug vom Kuchen abzubekommen. Rechtspopulisten deuten dies in einen Kampf zwischen Inländern und migrantischen Eindringlingen um. Damit betreiben sie eine symbolische Aufwertung nur deutscher Arbeitnehmer, die zulasten abgewerteter Gruppen wie Fluchtmigranten, Muslime, oder sogenannter „Sozialschmarotzer“ geht.