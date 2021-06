Kampf gegen die Delta-Variante So groß ist das Ost-West-Gefälle bei der Impfbereitschaft

Breitet sich in Deutschland so etwas wie Impfmüdigkeit aus? Bisher geben die Zahlen das nicht her. Allein an den üblicherweise betriebsamsten Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden republikweit regelmäßig rund drei Millionen Impfungen durchgeführt, pro Woche im Schnitt mehr als fünf Millionen – Tendenz: stabil. Das ergibt sich aus den Zahlen des Impfdashboards, die das Bundesgesundheitsministerium bereitstellt, sowie aus den Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung, das ebenfalls regelmäßig den Fortschritt der deutschen Impfkampagne simuliert.