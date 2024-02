Karneval Rosenmontag: Frei für alle – oder für niemanden!

Denn es gibt nicht wenige Hochburgen in diesem Land, die Karneval, Fasching oder Fastnacht ziemlich hoch hängen. Allen voran Städte im Rheinland, in Rheinhessen, aber auch in Schwaben und Baden. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das oft, sie dürfen mindestens an Rosenmontag frei nehmen, Überstunden abbauen oder haben gar inoffiziell frei. Das gilt auch für das Personal in Kitas und Großtagespflegen, für Tagesmütter und Tagesväter und für Lehrerinnen und Lehrer, deren Schulen einen oder gar mehrere variable Ferientage für die Karnevalszeit einsetzen.