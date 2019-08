Kerstin Andreae: Grünen-Politikerin wechselt an Spitze des Energieverbands BDEW

Als vorrangige Themen bei der Energiewende – also dem Umbau hin zu Öko-Strom – nannte Andreae den Ausbau der Stromnetze sowie Fragen der Akzeptanz in der Bevölkerung. So gibt es etwa beim Ausbau von Windrädern erhebliche Widerstände vor Ort. Andreae sagte, es sei verloren gegangen, die Menschen mitzunehmen und die Chancen der Energiewende zu betonen.