Klimapolitik Das Dilemma der Ölindustrie

Unsere Studie zeigt die unterschiedliche Vorgehensweise in der Branche, bei der sich zwei grundsätzliche Strategien unterscheiden lassen. Die einen Ölkonzerne versuchen möglichst lange am perspektivisch kleiner werdenden Markt zu bestehen und Gewinne mitzunehmen. Die anderen beginnen, ihr Geschäft zu diversifizieren. Das Ölgeschäft bleibt bei allen Unternehmen das Standbein. Es wird weithin – wenn auch teilweise in geringerem Umfang – in die Exploration von Ölvorkommen investiert. Mittelfristig sollen aber integrierte Energiekonzerne mit einem diversen Portfolio entstehen.



Der französische Total-Konzern hat in den Bereichen Erneuerbare Energien und transparente Berichterstattung eine Vorreiterrolle eingenommen. Zugleich ist allerdings geplant, die Ölförderung weiter zu steigern. Das Unternehmen wagt einen ähnlichen Spagat wie Equinor aus Norwegen. Die langfristige Transformation in ein diversifiziertes Energieunternehmen soll über Ölgewinne finanziert werden. BP hat 2020 einen ähnlichen Weg beschritten und ambitioniertere Ziele als Total formuliert, aber in Sachen Transparenz noch Nachholbedarf. Mit einem neuen CEO soll eine strategische Neuausrichtung erfolgen: Es ist geplant, weniger Öl zu fördern, den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben und neue Produkte wie Wasserstoff oder Biokraftstoffe zu erschließen. Auch Shell reiht sich hier mit ambitionierten Plänen ein.