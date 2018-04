Kommentar zum öffentlichen Dienst: Der Tarifabschluss ist kein Meisterstück von Verdi-Chef Bsirske

Die Einstiegsgehälter in allen Entgeltgruppen werden am Ende der Laufzeit etwa zehn Prozent höher liegen als heute, in der Spitze sogar um zwölf Prozent. Auch Beschäftigte in sozialen, technischen und IT-Berufen, in denen das Gefälle zur Privatwirtschaft besonders groß ist, werden künftig besser bezahlt.