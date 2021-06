Konflikt um Regierungskritiker Weißrussisches Fernsehen zeigt offenbar erzwungenes Interview mit Oppositionellem

Mit teils zitternder Stimme erhob der Blogger in dem Interview, das am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, auch Anschuldigungen gegen andere Regierungskritiker. Am Ende weinte der Mitbegründer des oppositionellen Telegram-Kanals Nexta (Nechta). Ein Berater von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sagte dazu: „Das sind Worte einer Geisel.“ Der Menschenrechtler Ales Beljazki sprach von „reiner Propaganda“.