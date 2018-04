Kritik an CDU-Papier: Grüne bezeichnen Union als Bremse für EU-Reformen

Brantner reagiert damit auf ein Papier führender Unions-Abgeordneter, die der Bundesregierung enge Fesseln bei der Entwicklung des Euro-Rettungsmechanismus ESM in Richtung eines Europäischen Währungsfonds (EWF) anlegen wollen. Sie pochen darauf, dass beim EWF das Mitspracherecht des Bundestages und das Vetorecht Deutschlands erhalten bleiben. Ein besonderes Hilfsinstrument für angeschlagene Euro-Länder, wie es etwa Frankreichs Präsident vorgeschlagen hatte, wird abgelehnt. Das CDU-Präsidium diskutiert das Thema am Montag, die Unionsfraktion will am Dienstag über die EU-Reformen beraten.