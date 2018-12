Kurzreise Merkel nimmt an Trauerfeier für George Bush in Washington teil

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel wird an der Trauerfeier für den verstorbenen früheren US-Präsidenten George Bush nach Washington fliegen. Sie breche am Dienstag in die US-Hauptstadt auf und werde unmittelbar nach der Trauerfeier am Mittwoch wieder nach Berlin zurückkehren, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit. Er begründete Merkels Kurzreise nach Washington mit der Rolle, die Bush für die deutsche Einheit gespielt habe.