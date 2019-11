Landesvorsitz Linda Teuteberg neue FDP-Chefin in Brandenburg

Die FDP in Brandenburg hat Linda Teuteberg zu ihrer neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die 38-jährige Politikerin erhielt am Samstag bei einem außerordentlichen Landesparteitag in Wildau 79 Prozent der Stimmen. Die Rechtsanwältin und frühere Abgeordnete im Brandenburger Landtag ist seit 2017 Mitglied des Bundestages und dort unter anderem Sprecherin für Migration der FDP-Fraktion. Seit April ist sie Generalsekretärin der Bundes-FDP.