Lemonaid-Aktion läuft ins Leere Klöckner droht Niederlage im Limonadenstreit

Die Vorgabe für die Mindestmenge an Zucker in der Limonade bleibt. Der WirtschaftsWoche liegt der noch nicht veröffentlichte Sachstandsbericht des Fachausschusses Getränke der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission vor. „Die medial geäußerte Kritik, die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs würden einen Mindestzuckergehalt für Limonaden „vorschreiben“ und damit einer ernährungsphysiologisch gewünschten Reduzierung von Zucker in Fertig-Lebensmitteln entgegenstehen, entbehrt der Grundlage“, heißt es in dem Papier. Selbst zu dem Kompromiss, eine neue Kategorie „Leichte Limonade“ einzuführen, konnte sich das Gremium nicht durchringen.