Lieferkettengesetz „Wir treiben kleine Lieferanten in die Arme Chinas“

Herr Felbermayr, das Lieferkettengesetz ist verabschiedet, ab 2023 sind global agierende Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter verpflichtet, bei ausländischen Zulieferern die Arbeitsbedingungen zu kontrollieren. Eine gute Idee?

Nein, zumindest nicht in dieser Form. Dieses Gesetz kommt zu einer Zeit, in der viele Lieferketten ohnehin gefährlich instabil sind. Wer mit ausländischen Zulieferern zusammenarbeitet, geht künftig mit Blick auf mögliche Strafzahlungen per se ein Risiko ein. Neue Anbieter, etwa aus Afrika, werden es daher künftig schwerer haben, in deutsche Lieferketten integriert zu werden. Das Ziel, unwürdige Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit zu verhindern, ist natürlich völlig richtig. Aber meine Sorge ist, dass dieses gut gemeinte Gesetz den Menschen in den Entwicklungsländern am Ende eher schadet als nutzt.