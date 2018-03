Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ist die diesjährige Talkshow-Königin

22. Dezember 2017 , aktualisiert 22. Dezember 2017, 13:46 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Niemand war in diesem Jahr in politischen Talkshows so oft zu Gast wie Sahra Wagenknecht. Damit lässt sie andere Spitzenpolitiker wie Ursula von der Leyen, Christian Lindner oder Alexander Graf Lambsdorff hinter sich.