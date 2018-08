„Made in Germany“: Zahl der Beschäftigten in deutscher Industrie auf Rekordniveau

Am stärksten stieg die Beschäftigtenzahl zuletzt bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen. Im Maschinenbau (+3,6 Prozent) sowie bei den Produzenten von Nahrungs- und Futtermitteln und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (jeweils +3,2 Prozent) gab es ebenfalls kräftige Zunahmen. Unterdurchschnittliche Zuwächse gab es dagegen in der Fahrzeugindustrie sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit jeweils 1,5 Prozent.