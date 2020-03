Medienberichte: Bund will angeblich Kompetenzen bei Kampf gegen Coronavirus an sich ziehen

Der Entwurf solle am Montag im Bundeskabinett verabschiedet und kommende Woche gleich in den Bundestag und in den Bundesrat gehen, berichtete das Blatt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der FAZ: „Hier bündeln wir Kompetenzen. Und noch wichtiger: Wir können künftig in einer Lage wie dieser binnen Stunden für Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker und alle anderen, die weit über das normale Maß anpacken, Bürokratie wegnehmen, Regeln anpassen, Vergütungen erhöhen.“