Mindestlohn-Erhöhung „Regional verschiedene Mindestlöhne wären nur konsequent“

Hätten Sie trotzdem nicht mit etwas mehr gerechnet?

Politisch motivierte Vorschläge, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen, hielt ich für unrealistisch. Gerade in der Rezession den Mindestlohn stark anzuheben, was wiederum Folgen für alle nachgelagerten Lohngruppen hat, kann Beschäftigung kosten. So gesehen war mit einer Erhöhung am unteren Ende zu rechnen. Dass sie so gering ausfällt, hätte ich dennoch nicht erwartet.