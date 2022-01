Mobilfunk Bundesnetzagentur erwägt Verzicht auf Mobilfunk-Auktion

Bei der Vergabe von Mobilfunk-Rechten deutet sich ein Verzicht auf milliardenschwere Auktionseinnahmen für den Staat an. Vor einer Sitzung des Beirats der Bundesnetzagentur am Montag in Bonn sagte Behördenchef Jochen Homann, dass er sich vorstellen könne, Mobilfunk-Frequenzen „kurzfristig und bedingt zu verlängern“ und erst später ein Vergabeverfahren mit zusätzlichem Spektrum durchzuführen.