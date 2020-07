Neue Studie Geisterspiele zerstören den Heimvorteil – aber nur in der 1. Fußball-Bundesliga

*Kai Fischer, Justus Haucap: Does Crowd Support Drive the Home Advantage in Professional Soccer? Evidence from German Ghost Games during the COVID-19 Pandemic, DICE Discussion Paper 344, Juli 2020



Mehr zum Thema:

Bundesligaklubs hängen am Tropf ihres Hauptzahlmeisters Sky. Viele sind dem ausgeliefert, weil sie lange über ihre Verhältnisse lebten. Experten warnen vor einer Dauerkrise und verlangen nach mehr Risikovorsorge. Lesen Sie die Geschichte hier.