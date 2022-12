Neuer Sipri-Report Deutsche Rüstungsfirmen haben einen Plan B

Viel war in den vergangenen Monaten die Rede von einer neuen Goldgräberstimmung. Drohte Rüstungsunternehmen bis dato die soziale Ächtung durch die EU und damit die Abwanderung überlebenswichtiger Investoren, gab es auf einmal neue Legitimität: Höhere Wehretats in der westlichen Welt, ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr in Deutschland, all das versprach volle Auftragsbücher.