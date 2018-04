Neues Gesetz : TV-Übertragung aus Bundesgerichten ist nun erlaubt

Als das Gesetz vor sechs Monaten beschlossen wurde, regte sich in der Richterschaft Unmut. Nicht alle Gesetzeshüter waren einverstanden, so in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dass aus der Urteilsverkündung ein für die Ewigkeit in Ton und Bild festgehalter Auftritt wird, löste Unbehagen aus.