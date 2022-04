Nord-Stream-2-Affäre Die Nähe zu diesem Mann wird Manuela Schwesig gefährlich

Lange aber war man im Ländle – genau wie auch in Mecklenburg-Vorpommern – bereit gewesen, über den langen Schatten von Warnigs Vergangenheit hinwegzusehen. Sein persönliches Imperium in der Region gedieh prächtig. Der Manager baut in der Fußgängerzone des benachbarten Bad Krozingen 2013 einen 7,5 Millionen Euro teuren Komplex mit 15 Wohnungen – und ist in Staufen selbst Stammgast im feinen Café Decker, wo es Sachertorte und Pralinen gibt. Gut kennen will ihn hier heute niemand. Geschäftsleute und Passanten reagieren zugeknöpft, wenn der Name fällt.



Verständlich. Warnig hat in den Achtzigerjahren in Düsseldorf als Spitzel für die DDR-Staatssicherheit unter dem Decknamen Arthur Industriegeheimnisse bei Krupp, Rheinbraun oder der Dresdner Bank ausspioniert. Er kam in der Modrow-Regierung als Mitarbeiter bei Wirtschaftsministerin Christa Luft unter, saß bei den Verhandlungen um die deutsch-deutsche Wirtschafts- und Währungsunion mit am Tisch – und begegnete dem damaligen Dresdner-Bank-Chef Wolfgang Roller. Kurze Zeit später sollte er für die Bank Geschäftsmöglichkeiten in Russland erkunden.