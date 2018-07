NSU-Prozess: Dieser Richter entscheidet über die Strafe von Beate Zschäpe

Sein Gedächtnis dürfte er in der Urteilsberatung mit seinen Senatskollegen brauchen. Verwenden dürfen die Richter nämlich nur, was mündlich in der Verhandlung besprochen wurde. Tonaufzeichnungen gibt es nicht, wörtliche Mitschriften auch nicht. Derartiges hatten Verteidiger und Nebenkläger zwar mehrmals beantragt, aber Götzl und sein Senat hatten das immer kategorisch abgelehnt.