Nutzfahrzeuge: Scheuer schlägt Abwrackprämie für Lastwagen vor

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich in der Coronakrise für eine Abwrackprämie für alte Lkw ausgesprochen. „Wir werden versuchen, da nochmal ein Austauschprogramm zu positionieren“, sagte er am Dienstag mit Blick auf die Nutzfahrzeug-Konferenz unter seiner Leitung in der nächsten Woche.