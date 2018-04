Öffentliche Verschwendung: Bundesrechnungshof rügt teure Fehler der Bundeswehr

In der Steuerverwaltung kritisiert Scheller ebenfalls einmal mehr fehlende Kontrollen, wiederum beim Eintreiben der Umsatzsteuer. Das Bundesfinanzministerium solle endlich für elektronischen Datenabgleich sorgen, um Rechtsanwälte und Sachverständige bei Dienstleistungen an das Ausland kontrollieren zu können: „Gemessen am Umsatzvolumen von 126 Milliarden Euro im Jahr 2015 stellt dies ein erhebliches steuerliches Risiko da“, so die Prüfer.