Öffentlicher Dienst: Verdi-Chef Bsirske lässt da streiken, wo es weh tut

Am kommenden Sonntag und Montag soll nun in Potsdam weiterverhandelt werden. Deshalb erhöhen die Gewerkschaften im Vorfeld den Druck. So soll am Dienstag in Nordrhein-Westfalen auch der öffentliche Nahverkehr lahmgelegt werden. In Sachsen sollen Kinderbetreuungseinrichtungen bestreikt werden. Bis zum 13. April muss in allen Bundesländern mit Streiks gerechnet werden.