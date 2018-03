Öffentlicher Dienst: Warum neue Warnstreiks wahrscheinlich sind

Wie begründen die Gewerkschaften ihre Forderungen?

„Wir hatten noch nie so günstige Rahmenbedingungen wie 2018, und wir hatten noch nie eine so angezogene Wettbewerbssituation in der Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte und um Berufsnachwuchs“, sagt Verdi-Chef Frank Bsirske. Die Steuereinnahmen sprudelten wie lange nicht, in der Wirtschaft herrsche „Festtagsstimmung“. „Jetzt sind wir dran im Wettbewerb um die besten Köpfe auch für den öffentlichen Dienst, hier einen entsprechenden Meilenstein zu legen“, betont der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach.