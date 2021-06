Preise: Bundesregierung hält Inflationsrate von drei Prozent für möglich

Die Bundesregierung rechnet mit einem weiteren Anziehen der Inflation in Deutschland. „In der zweiten Jahreshälfte ist aufgrund eines Basiseffektes wegen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze ein Jahr zuvor sogar mit Raten um die drei Prozent zu rechnen“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums.